Kapatma davasının iddianamesi HDP'ye iletildi

HDP, hakkında açılan kapatma davası ile ilgili iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından kendilerine iletildiğini duyurdu. Açıklamada, partinin "kapsamlı bir siyasi savunma hazırlığı" içinde olduğu belirtildi.

HDP, partinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesine karşı savunma hazırlıklarına başladığını bildirdi.

HDP'den yapılan açıklamada, kapatma davasına ilişkin iddianame ve 70 klasörlük eklerinin dün partiye tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP'yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor" ifadelerine yer verildi.

Dava süreci nasıl işleyecek?

HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Partinin bu sürenin uzatılması talebinde bulunması da mümkün.

Söz konusu ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak ve bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra AYM‘nin belirlediği tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla verilebilecek.