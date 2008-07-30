Kapatma davasında kritik gün

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, AKP’nin kapatılması istemiyle açtığı davayı önceki gün görüşmeye başlayan Anayasa Mahkemesi’nin iki günde toplam 25 saat mesai yapması, davada sona yaklaşılmasını sağladı. Kaynaklar, davanın bugün ya da yarın karara bağlanma ihtimali doğduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi binasında davanın görüşülmesinin başladığı ilk gün dinleme cihazı ve bomba araması yapan polis, dün de mahkeme heyetinin isteği üzerine çalışmaların sürdürüldüğü salonda dinleme cihazı araması yaptı.



Yine mesai rekoru

Anayasa Mahkemesi, AKP’nin kapatılması istemiyle açılan davanın ikinci gününde de mesai rekoru kırdı. Siyasi parti kapatma davalarında bugüne kadar mesaisini en geç 20.00’de bitiren mahkeme, önceki gün 12 saat çalışmış ve ilk gün görüşmesini 22.10’da tamamlamıştı. Heyet, dün de 09.30’da başladığı mesaisini 22.40’ta bitirdi. Böylece heyet, iki günde yaklaşık 25 saat aralıksız çalışmış oldu.

Çalışmalarını öğle ve akşam yemeği için bölen heyet adına akşam saatlerinde bir açıklama açıklama yapan Raportör Osman Can, “Bugün (dün) itibarıyla herhangi bir kararın çıkması mümkün değil, yetiştirilemiyor. Görüşmelere yarın (bugün) 09.30’dan itibaren devam edeceğiz. Bugün (dün) karar beklememeniz için açıklama yapıyorum” dedi.



Videolar izlendi

Can, davaya ilişkin diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı. Bir üye de “Heyet ‘yorulduk’ diyene kadar bu şekilde çalışacağız. Türkiye’yi çok fazla bekletmek istemiyoruz” dedi.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme’nin kesintisiz sürdürdüğü mesai, davanın beklenenden çok daha kısa bir sürede karara bağlanması ihtimalini doğurdu. Davanın sürpriz biçimde bugün akşam saatlerinde karara bağlanabileceği belirtildi. Kaynaklar, bugün karar alınamazsa yarın kararın çıkmasının yüksek ihtimal olduğunu ifade etti. Davanın görüşülmesinin önümüzdeki haftaya sarkması ihtimalinin ise çok zayıf olduğu belirtildi.

Heyet, dünkü görüşmesinde, AKP’lilerin konuşmalarının yer aldığı video bantlarını izledi. Görüşmede, ses kayıtları da dinlendi. Böylece heyetin, Yargıtay Başsavcılığı’nın iddianamesindeki delillerin hukuki olup olmadığına yönelik değerlendirmesini tamamladığı da öğrenildi.



Kapatma için 7 oy şart

Heyetin, gelinen aşamada Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hukuki nitelikte bulmadığı delilleri dosya kapsamı dışında bırakacağı ifade edildi. Heyetin daha sonra eldeki deliller üzerinden, AKP’nin laikliğe aykırı faaliyetlerin odağı haline gelip gelmediğini değerlendireceği bildirildi. Partinin kapatılması için en az 7 üyenin “kapatma” yönünde oy kullanması gerekiyor.

