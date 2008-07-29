Kapatma davasında ikinci gün

Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davanın ikinci gün müzakerelerine başladı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, dün saat 09.35'de müzakerelere başlamış, verilen aralarla 12 saat süren çalışmasını saat 22.00'de tamamlamıştı.

Yüksek mahkeme, dün bir avukatın 4 üye hakkındaki reddi hakim talebini “başvuranın yetkisizliği” nedeniyle reddetmişti.

Anayasa Mahkemesi Heyeti, ikinci gün çalışmalarına saat 09.30'da başladı.

Anayasa Mahkemesi Heyeti, Başkan Haşim Kılıç, Başkanvekili Osman Paksüt, üyeler Fulya Kantarcıoğlu, Ahmet Akyalçın, Sacit Adalı, Mehmet Erten, Necmi Özler, Şevket Apalak, Serdar Özgüldür, Serruh Kaleli ve Ayla Perktaş'dan oluşuyor.

Davanın raportörü Osman Can da heyetin, raporla ilgili isteyeceği açıklamaları veya yöneltilebilecek soruları yanıtlamak için müzakerelere katılıyor.

Mahkeme Heyeti, giriş katında bulunan toplantı salonunda çalışıyor.

Mahkeme, dava devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan veya Ak Parti'den bilgi ve belge isteyebilecek.



7 oy gerekiyor



Anayasa'ya göre bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 69. maddesine göre, “temelli kapatma” yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre “Hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma” kararı da verebilecek.

Anayasa Mahkemesi binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu davayı izliyor. Basın mensupları, mahkeme giriş kapısının alt tarafında bekletiliyor.

Çevik kuvvet ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Yüksek Mahkeme çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

