Kapatma davası açılan HDP: Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden kapatma davası açtığı HDP'nin sosyal medya hesabından, "Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor" değerlendirmesi yapıldı.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "AKP-MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP’nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz!" ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, davaya ilişkin olarak, "Siyasi partilerin kapatılması tedbiri tüm ileri demokrasilerde uygulanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

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