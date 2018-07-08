Kapatılması beklenen kalker ocağı için kapasite artışı istendi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi\'nde kurulan kalker ocağı ile kırma- eleme tesisi için verilen \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir\' kararı, üçüncü kez mahkemeden döndü. Çevreciler tesisin kapatılmasını beklerken, firma sahibi, kapasite artışı talebiyle yeni bir ÇED başvurusunda bulundu. Çevrecilerin avukatı Şehrazat Mercan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü\'ne itirazlarını içeren bir dilekçe göndererek \'ÇED olumlu\' talebinin, reddine karar verilmesini istedi.

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi\'nde kurulan kalker ocağı ile kırma- eleme tesisi için 3 kez \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ve çevreciler her defasında kararı yargıya taşıdı. İzmir 5\'inci İdare Mahkemesi de, \'ÇED gerekli değildir\' kararını, tesisin zeytinlik ve tarım alanlarına yakın olduğu gerekçesiyle iptal etti. Vatandaşların faaliyetine son vermesini beklediği tesis sahiplerinden yeni bir hamle geldi. Germiyan\'da dağların arasında kurulan kalker ocağı ile kırma- eleme tesisi için kapasite arttırmak isteyen şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na \'ÇED olumlu\' belgesi için başvuruda bulundu. Şirket, kapasite artışının yanı sıra mobil konkasör, prefabrik beton elemanları, yıkama tesisi, andezit bazalt üretimi, asfalt plenti gibi ek tesislerin kurulması için de onay istedi.

Davanın avukatlığını yapan Şehrazat Mercan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü\'ne itirazlarını içeren bir dilekçe gönderdi. Mercan, dilekçesinde, tesis için verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararlarının mahkemeden döndüğünü vurgulayarak, yine Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi\'nin emsal olan kararını hatırlattı.

\'ZEYTİNLİKLERE 3 KİLOMETRE MESAFEDE KURULAMAZ\'

Dilekçesinde, aynı mahallede bulunan bir başka kalker ocağı ile kırma ve eleme tesisi için verilen \'ÇED olumlu\' kararının Danıştay 14\'üncü Dairesi\'nce bozulduğunu ve mahkemenin kararında, \"Faaliyete geçirilmesi planlanan tesis için daha önce verilen ÇED olumlu kararının mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonrasında, aynı yerdeki tesis için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu\'nun yenilenmesi veya gerekli önlemlerin alınması gibi hususların, 3573 sayılı yasa hükümleri karşısında, işlemi hukuka uygun hale getirmeyeceği sonucuna ulaşılmakta\" ifadelerine yer verdiğini hatırlatan Mercan, mahkemelerin, zeytinliklere 3 kilometre mesafedeki tesisler için \'ÇED olumlu\' veya \'ÇED gerekli değildir\' kararlarının verilemeyeceğini yönünde bağlayıcı kararlarının olduğunu belirtti. Ayrıca, bahsi geçen tesis için daha önce 3 kez verilen ÇED gerekli değildir\' kararlarının mahkemeden döndüğünü de anımsatan Mercan, dilekçesinde firmanın, ÇED olumlu karar talebinin reddine karar verilmesini istedi.

ÇED OLUMLU KARARI TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Mercan, dilekçesinde, \"Tüm bu mahkeme kararlarının birlikte değerlendirilerek, belirtilen faaliyetleri içeren ÇED olumlu karar talebinin reddine karar verilmesini, aksi takdirde, mahkeme kararlarının değerlendirmeye alınmaması ve 3573 sayılı kanunun emredici ve bağlayıcı hükümlerine aykırı karar verilmesi nedeniyle görevliler hakkında, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olmaları yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuruda bulunacağımızı belirtiriz\" ifadelerini kullandı.

Germiyan Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar, şimdi Ankara\'da verilecek kararı bekliyor.



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