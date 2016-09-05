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Medya

Kapatılan Zaman'ın binasına TRT taşınıyor

TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve diğer yetkililerin Yenibosna’da bulunan eski Zaman gazetesi binasında yaptıkları inceleme sonucunda binayı kurum için ‘çok uygun’ buldukları öğrenildi

05 Eylül 2016 19:24

Zaman gazetesi ve gruba bağlı diğer medya kuruluşlarının binalarına TRT taşınıyor. Tüm teçhizat da yine TRT'nin olacak.

15 Temmuz öncesi kayyum atanan Zaman gazetesi, darbe girişimi ertesi gelen “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kapatılmıştı. Sonrasında da TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve diğer yetkililerin Yenibosna’da bulunan eski Zaman gazetesi binasında yaptıkları inceleme sonucunda binayı kurum için ‘çok uygun’ buldukları öğrenildi.

Medyaradar’da yer alan habere göre, önümüzdeki süreçte Zaman gazetesinin binasına taşınacak olan TRT’ye; Zaman gazetesi, Samanyolu TV, Irmak TV gibi televizyonların binalarının yanısıra canlı yayın araçları, ses sistemleri, ışık sistemleri, stüdyo sistemleri, kamera ve kamera ekipmanları, reji ve atölye ortamı, VTR cihazı, monitörler, video mikserleri, mikrofonlar, intercom cihazları, platformlar, montaj ve yönetim gereçleri, teknik alet ve edevatlar, ışık sistemleri gibi tüm televizyon teçhizatları da devredilecek.

Ayrıca OHAL ertesi kapatılan Koza-İpek Medya Grubu’na ait Bugün gazetesi, Bugün TV, Kanaltürk TV, Millet gazetesi gibi medya organlarının ekipmanları da OHAL kararnamesi ile TRT’ye geçecek.

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