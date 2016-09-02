Kapatılan Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya tutuklandı

15 Temmuz’daki darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, darbe girişimine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaya ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli 24 kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi.
Hakimlik sorgularının ardından Kaya ile 24 zanlıdan 19'u tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan Kaya, 20 Ağustos'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmıştı.