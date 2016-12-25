Kapatılan üniversiteler nedeniyle işsiz kalan 3 bin akademisyenin gözü Başbakanlık'ta

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan vakıf üniversiteleri nedeniyle işsiz kalan ve haklarında herhangi bir 'FETÖ' soruşturması yürütülmeyen akademisyenler üniversitelere dönmek için YÖK’ten adım bekliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın bu sorunu gündeme getiren milletvekillerine ise Başbakan Binali Yıldırım’la bu sorunu görüşeceğini ileterek “Bize biraz süre lazım. Başbakan’la bunu konuşup önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz” yanıtını verdiği öğrenildi.

Darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan 14 vakıf üniversitesindeki yaklaşık 3 bin akademisyen, sözleşmelerinin feshedilmesinin ardından işsizlik sorunu ile karşı karşıya. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, yaşamlarına devam edemeyen, başvurdukları üniversitelerden ‘hayır’ yanıtı alan akademisyenlerin bir bölümü ise çareyi yurt dışındaki üniversitelere başvurmakta buluyor. Herhangi bir örgütle bağları olduğu iddia edilmeyen ve haklarında soruşturma bile yürütülmeyen yüzlerce akademisyenin son umudu ise YÖK’ün bu konuda bir çalışma başlatması.

Rektörler tedirgin

İşsiz kalan akademisyenlerin bir diğer başvuru noktası ise muhalefet partileri. CHP’ye gelen onlarca mesaj ve başvurunun ardından konuyu YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, konunun YÖK’ün gündeminde olduğunu ve kısa sürede adım atılmasını beklediklerini söyledi. Görüşmede, kapanan vakıf üniversitelerinde çalıştıkları için ‘mimlendiklerini’ belirten Karabıyık, “Rektörler kadro ihtiyacı bile olsa onları işe almaya korkuyorlar. Onlar tutuklu değiller, açığa alınmış değiller. Sadece sözleşmeleri feshedilmiş, mimlenmiş duruyorlar. Bu kişileri güvenlik soruşturmasına alın, güvenlik soruşturmasında aklananları da rektörlere telkinde bulunun ve akademik ihtiyaca göre onları da istihdam etsinler” diyerek işsiz akademisyenlerin sorunlarını gündeme getirdi. Görüşmede, YÖK Başkanı Saraç’ın ise Başbakan Yıldırım ile konuyu görüşeceğini belirterek, “Bize biraz süre lazım. YÖK olarak ayrıştırmak bizim işimiz değil. MİT mi devreye girer, kim girerse bilemiyorum. Başbakan’la bunu konuşup önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz” cevabını verdi. Saraç’ın ayrıca sorunun çözümü için Başbakan Yıldırım’ın talimat vermesini beklediğini ve konuyu olumlu olarak değerlendirmesini istediği öğrenildi.

Deterjan satıyorlar

Karabıyık, sorunu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştüğünü ve kendisine "Bu konuda bir çalışma yapacağız" dediğini ve uzun zaman geçmesine karşın bu konuda bir adım atılmamasına tepki gösterdi. Kendilerine akademisyenlerden onlarca mesaj geldiğini belirten Karabıyık, aralarında çok sayıda profesör, doçent ve öğretim görevlisi bulunan akademisyenlerin son çare olarak deterjan satmak için uğraş verdiklerini aktardı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde de sorunu dile getiren Karabıyık, komisyonda kabul edilen tasarıda yer alan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne alınacak 230 yeni kadro için işsiz akademisyenleri işaret etti. Hükümete teklif götüren Karabıyık, “Gelin, çözüme buradan başlayalım. Güvenlik soruşturmasını bir an önce gerçekleştirin ve adı Sayın Cumhurbaşkanının adı olan bir üniversiteden bu uygulama başlasın. Diğer üniversiteler de örnek alarak ihtiyaç kapsamında kadro açtıklarında kapanan üniversitelerin akademisyenlerinden istihdam etsinler. Bunlar bu ülkenin evlatları, akademisyenleri” çağrısında bulundu.