Kapatılan tüp bebek merkezindeki hastalar muhatap bulamıyor

Darbe girişiminin ardından OHAL’le birlikte kapatılan 35 sağlık kuruluşu arasında bulunan Özel İstanbul Tüp ve Kadın Sağlığı Merkezi'ndeki tedavileri yarım kalan hastalar, muhatap bulamıyor. Koç Üniversitesi'ne nakledilen hastalar, transferin ücretsiz yapılabilmesi için gereken 'tedavinin yarım kaldığına dair' belgeye ulaşamıyor.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, kapatılan Özel İstanbul Tüp ve Kadın Sağlığı Merkezi’ndeki embriyoların Koç Üniversitesi’ne nakledilmesinin ardından tüp bebek tedavileri yarım kalan hastalardan Seher A., 2 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü belirterek “2. tüp bebek denememizdi. Tedaviye başlamıştık. Tam transfer yapılacağı sırada merkez kapatıldı” dedi.

"Hukuki mücadele başlatacağım"

Embriyosunun Koç Üniversitesi’ne nakledildiğini öğrendiğini anlatan Seher A., “Transferin ücretsiz yapılabilmesi için kapatılan merkezden tedavimizin yarım kaldığını belirten bir yazı alıp bunu SGK İl Müdürlüğü’ne vermemiz gerektiği söylendi. Ancak merkezde kimse yok, muhatap bulamıyoruz. Koç Hastanesi, transfer ve tedavinin devamı için haklı olarak 2 bin 200 TL transfer parası talep etti. Hatta biz mağdurlar için 1700 liraya indirmişler. Ama biz tedavinin tamamı için tüm parayı İstanbul Tüp Bebek Merkezi’ne vermiştik ve yarım kalan tedavimizin sorumlusu onlar." şeklinde konuştu.

Ödedikleri paranın ne olacağıyla ilgili sorularına yanıt bulamadıklarını belirten Seher A., kimsenin kendilerine yanıt vermediğini söyleyerek, "Doktorumla görüşüyoruz, olumlu gelişme var, size bu hafta döneceğiz diyorlar 3 haftadır aynı şey... En azından bizi mağdur etmeyecek şekilde devlet tarafından geri kalmış tedavi ücreti bize ödenirse biz de tedavimizi tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Seher A., "Transferin yapılması için 15 günlük sürem kaldı, olumlu yanıt alamazsak para vererek tedavime devam edeceğiz. İstanbul Tüp Bebek’le hukuki mücadelemi de başlatacağım” diye konuştu.

"Yeni bir ücret ödeyecek gücümüz kalmadı"

Kapatılan merkezdeki hastalardan 32 yaşındaki Y.M de, 6. kez tüp bebek denemeye 2015 Aralık ayında başladıklarını ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2 bin 500 lira ödeme yapmıştık. Tüp bebek için devletten raporumuzu çıkarttık ve merkeze verdik. Bir kez daha tedavi olacaktım ve transfer yapılacaktı ki bu sırada merkez kapatıldı. Elimde bir embriyo ile kalakaldım. Embriyom Koç Üniversitesitesi Hastanesinde. ‘Merkezden yazı getirin tedavinin yarım kaldığına dair, dilekçe ile birlikte SGK il müdürlüğüne başvurun’ deniliyor. Merkez kapalı olduğu için yetkili bulamıyoruz, yazıyı alamıyoruz. Bugüne dek 20 binin üzerinde tüp bebek tedavisine para harcadık, şu an yeni bir ücret ödeyecek gücümüz kalmadı. Yetkililerle de görüştük, yeniden ‘rapor çıkarın’ dediler ancak çıkardığımız rapor işlendiği için yeni rapor çıkarılamıyor. Psikolojim altüst oldu, her şey boşa gitti."

"Başka merkeze transfer gerçekleştirilebilir"

Koç Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada, hastalara kurum politikaları çerçevesinde kolaylık sağlandığı belirtilerek, “Koç Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde muhafaza edilen embriyolar, yönetmelikte yer alan gerekli koşullar sağlanarak başka merkeze transfer edilebilmektedir" sözlerine yer verildi.