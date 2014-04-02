Kapatılan TMK hâkimlerinin yetki kararnamesi yolda

Arzu Yıldız / Ankara

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından bu mahkemelerde görev yapan hâkimlerle ilgili HSYK’nın en geç yarına kadar yetki kararnamesini tamamlayarak açıklanacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, söz konusu mahkemelerde görev yapan hakimler öncelikli olarak yaşadıkları illerdeki mahkemelerde görevlendirilecek, ancak bugüne kadar kritik davalarda görev alan hakimlerin de il dışına tayin edileceği ifade edildi.Hakimlerin yanı sıra kararnamede, yine savcı tayinlerinin de olabileceği iddia edildi.