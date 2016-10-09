Kapatılan televizyonların çalışanları eyleme gidiyor

Diyarbakır'da OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile kapatılan televizyon kanallarının çalışanları oturma eylemi yapacak. Pazartesi başlayacak eylem üç gün sürecek.

DUVAR’ın haberine göre, ‘milli güvenliği tehdit ettikleri’ iddiasıyla kapatılan televizyon kanallarının çalışanları ile gazetecilere yönelik baskıları protesto etmek isteyen meslektaşları pazartesi günü Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın açıklaması gerçekleştirecek ve oturma eylemine başlayacak.

28 Eylül’de 12 televizyon kanalının yayını TÜRKSAT tarafından kesilmişti. Kapatılan televizyon kanallarının dördü Diyarbakır’dan yayın yapıyordu. Bunlardan biri Kürtçe yayın yapan çocuk kanalı Zarok TV idi.