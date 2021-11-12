Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticilerinin yargılandığı davada reddi hakim talebinin kesinleşmesinin beklenmesine karar verildi

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve muhabiri Mehmet Baransu'nun yargılandığı davanın 37. duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenen reddi hâkim talebinin kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek davayı 21 Ocak 2022 saat 10:00'a erteledi.

Dava kapsamında Mart 2015'ten bu yana tutuklu bulunan Mehmet Baransu, rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılmadı. Mehmet Baransu ve avukatlarının reddi hakim taleplerinin reddine karşı yaptıkları itirazın henüz sonuçlanmadığı öğrenildi. Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç, reddi hâkim talebinin değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra savunma yapacaklarını belirtti.

Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, müvekkillerinin yazılı savunmalarını geçen duruşmadan sonra mahkemeye sunduklarını belirtti. Çalıkuşu, reddi hâkim talebinin değerlendirme sürecinin tamamlanması gözetilerek duruşma tarihi verilmesini talep etti.

Mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenen reddi hâkim talebinin kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek davayı 21 Ocak 2022 saat 10:00'a erteledi.

"Egemen Harekât Planı" adlı Genelkurmay'a ait gizli belgenin gazetede yayımlandığı iddiasıyla açılan davanın Haziran ayındaki duruşmasında mütalaasını sunan savcı, Altan, Çongar ve Oğur'un "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçlamasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti. Mehmet Baransu'nun ise "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma", "gizli kalması gereken bilgileri temin etme" ve "açıklama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın 18 Ekim'de görülen 36. duruşmasında Mehmet Baransu ve avukatları, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği ve adil yargılama yapmadığı gerekçeleriyle reddi hakim talebinde bulunmuş, talep mahkemece reddedilmişti.

TIKLAYIN | Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticilerinin yargılandığı davada reddi hâkim talebi reddedildi