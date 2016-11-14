Kapatılan Özgür Radyo geri dönüyor

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Radyo’nun ardından Yeniden Özgür Radyo internette yayına başlıyor.

Bu akşam (14 Kasım) saat 21.00’de yayına başlayacak olan Özgür Radyo’nun Genel Yayın Koordinatörü Derya Okatan, “Teknik cihazları yeniden topladık. Bu nedenle bu kadar geciktik. Ama zor koşullarda da olsa yayınımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, önümüzdeki günlerde radyonun cep telefonu uygulamasıyla da dinlenebileceğini söyleyen Okatan “Zor şartlar altında yayınımızı sürdüreceğiz, eksiklerimiz olacaktır, dinleyicilerimizin hoşgörüsünü bekliyoruz” dedi.

“40 gün önce, 4 Ekim’de OHAL kapsamında KHK ile kapatıldık, tüm cihazlarımıza el kondu” diyen Okatan, 21 yıldır faaliyet gösteren Özgür Radyo’nun yayınını sürdürmeye söz verdiklerini bu sözlerini de tutacaklarını ifade etti.

"21 yıldır ezilenlerin sesi olduk"

“Teknik cihazları yeniden topladık. Bu nedenle bu kadar geciktik. Ama zor koşullarda da olsa yayınımızı sürdüreceğiz” diyen Okatan “Radyomuzun kapatılmasının ne OHAL ile ne de KHK ile alakalı olmadığını biliyoruz. 21 yıldır ezilenlerin sesi olduk, yine haber ve programlarımızla ezilenlerin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Okatan, yayınlarını zenginleştireceklerini, Kürtçe ve Türkçe programların yanı sıra Ermenice program için de çalıştıklarını belirterek dinleyicilerden de destek beklediklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Özgür Radyo, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL'in ardından 4 Ekim tarihli 668 sayılı KHK ile kapatılan 12 televizyon ve 11 radyo arasındaydı.Polis aralarında radyo çalışanlarının da olduğu 17 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ertesi gün serbest bırakıldı.