Kapatılan özel sağlık kurumlarındaki hastalar, kamu hastanelerine naklediliyor

Sağlık Bakanlığı, bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hazineye devir işlemlerinin başlatıldığını ve söz konusu hastanelerde tedavi altında olan hastaların da kamu hastanelerine nakillerinin devam ettiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bakanlık açıklamasında, hastaların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını ve kamu hastanelerine nakillerin devam ettiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"23 Temmuz 2016 Tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereği, bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hazineye devir işlemleri başlatılmıştır. Bakanlığımız, bu kurumlardan hizmet alan vatandaşlarımızın sağlık hizmet sunumu ve hasta bakımı açısından mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almıştır. Söz konusu hastanelerde tedavi altında olan hastalarımızın da kamu hastanelerine nakilleri devam etmektedir."