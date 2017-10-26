Kapatılan okulun öğrencileri mağdur edilmeyecek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması ile (FETÖ/PDY) bağlantısı olduğu gerekçesiyle 6 bin 749 sayılı Kanun kapsamında kapatılan Özel Umut Temel Lisesi\'nde öğrenim gören öğrencilerinin mağdur edilmeden başka okula yerleştirileceği açıklandı.

6 bin 749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda, Bornova\'da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi\'nin FETÖ\'yle bağlantısı olduğu belirlendi. Alınan karar uyarınca Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirildi. Kapatma işlemi sırasında polis okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Okulun, 6 bin 749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan \'Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yüksek öğretim kurumları, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır\' maddesine göre kapatıldığı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan lisedeki öğrencilerin mağdur edilmeden başka bir okula yerleştirileceğini söyledi. Yahşi, nakil işleminin sorunsuz sağlanması amacıyla Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde nakil komisyonu kurulduğunu belirtti.

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