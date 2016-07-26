Kapatılan okullardaki öğrencilerin nakil süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerden resmi okullara geçmek isteyenlerin nakilleri, 30 Eylül 2016'ya kadar yapılacak.

MEB, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince kapatılan özel ilköğretim ve özel ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin resmi eğitim kurumlarına geçiş yapmalarına yönelik düzenlemeyi illere gönderdi.

Buna göre, kapatılan özel ilköğretim ve özel ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin devlet okullarına nakilleri, 2015-2016 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olamak üzere 30 Eylül'e kadar yapılacak.

Bu kapsamda, resmi ilkokul, ortaokul/imam-hatip ortaokullarına geçmek isteyenlerin nakilleri, velisinin başvurusu üzerine ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak gitmek istedikleri resmi okullar tarafından yapılacak.

Resmi ortaöğretim kurumlarına geçmek isteyen öğrencilerin nakilleri de nakil olunacak okulun taban puan şartını taşımak kaydıyla normal nakil sürecindeki boş kontenjanları etkilemeden, açık kontenjan şartı aranmadan aynı tür liselere, nakil gitmek istediği yerin il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından e-okul sistemi üzerinden alınacak.

9. sınıf ve hazırlıklara yapılan kayıtlar iptal edildi

Kapatılan özel ortaöğretim kurumlarının 9. veya hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtları iptal edildi. Bu durumdaki öğrenciler, 29 Temmuz 2016 saat 17.00'ye kadar tercih başvuru güncelleme ve yeniden onay iş ve işlemlerini herhangi bir ortaokuldan yaptırabilecek.

Özel okullar tercih listesinde yer alan ve kapatılan özel okullar da TEOG tercih listesinden çıkarıldı. Bu okulları tercih eden öğrenciler de 29 Temmuz 2016 Saat 17.00'ye kadar tercih başvuru güncelleme ve yeniden onay işlemlerini herhangi bir ortaokuldan gerçekleştirebilecek.