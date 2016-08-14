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Kapatılan okul sayısı 1017’ye çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılan okul sayısını açıkladı

14 Ağustos 2016 00:46

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre kapatılan özel okul sayısı bin 17'ye çıktı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ülke çapında kapatılan özel okul sayısı bin 17 oldu.

KHK kapsamında 823 özel yurt ve aralarında özel öğrenci etüt merkezi, özel öğretim kursu, özel uzaktan eğitim kursu, özel motorlu taşıt sürücü kursularının bulunduğu 283 diğer kurum kapatıldı.

Duyuruda, kapatılan okullarda okuyan öğrencilerin nakil işlemleri için il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerektiği anımsatıldı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasından kapatılan özel okulların listesine ulaşılabilecek.

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