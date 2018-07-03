Kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski öğretim üyesine 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin eski öğretim üyesi tutuksuz sanık Kadir Aşkın P., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz yargılanan Kadir Aşkın P., hazır bulundu. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığını, kapatılan Bank Asya\'da hesabı olduğunu ve dijital incelemelerde ele geçirilen FETÖ\'ye ait görüntüler olduğu iddialarını reddeden Kadir Aşkın P., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Kadir Aşkın P.\'yi \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

DURUŞMAYA BEBEĞİYLE GELEN FETÖ SANIĞINA 10 YIL HAPİS

​FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen diğer davalarda ise tutuklu 2 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Davalarda tutuklu sanıklar Emine Arslan ile Hasan Basri Uzunoğlu hazır bulundu. Arslan, duruşmaya, yeni doğan bebeğiyle birlikte geldi. Haklarında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan dava açılan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanık Emine Arslan\'ı \'silahlı terör örgütü üyeliği\'nden 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, Hasan Basri Uzunoğlu\'na ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verip, tahliyesine karar verdi.