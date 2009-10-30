Kapatılan madenden 2 ceset çıktı

Burdur'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Küçükalan Köyü sınırları içinde bulunan eski maden ocağında 1'i kadına ait 2 kişinin cesedi bulundu.



Çavdır'a bağlı Küçükalan Köyü'nde oturan bir kişinin ihbarı üzerine, kapatılan maden ocağına giden jandarma ekipleri, kullanılmayan madende 1 kadın ve 1 erkek cesedi ile karşılaştı. Küçükalan Köyü ile Beyköy arasındaki maden ocağında bulunan cesetlerin kimlere ait olduğu araştırılıyor. Maden ocağı yakınlarında boş bir otomobilin bulunduğu belirtilirken, savcı olay yerinde inceleme yaptı.



Jandarma kimlik tespit çalışmalarının yanı sıra olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.