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Kültür-Sanat

Kapatılan Gırgır'ın çizeri isyan etti

"Malum karikatürü ve çizerini, karikatür yüzünden 25 kişiyi ekmeğinden eden yönetimi kınıyorum!"

17 Şubat 2017 20:23

‘Musa’ karikatürü ile tepki toplayan karikatür sonrasında ünlü mizah dergisi Gırgır bugün yayıncısı tarafından kapatıldı. Çalışanları da işten çıkarıldı.

Derginin en ünlü çizeri olan Deniz Kestane, sosyal medya hesabından karikatürü çizene ve dergiyi kapatan yönetime isyan etti.

Açıklamasında, "Malum karikatürü ve çizerini kınıyorum. Malum karikatür yüzünden 25 kişiyi ekmeğinden eden yönetimi ayrıca kınıyorum” dedi.

Derginin yıllardır arka kapağını çizen Deniz Kestane, Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

“Malum karikatür ve durum ile ilgili bir şeyler söylemek isterim. Mizahın ayrıştıran ve inciten değil, birleştiren ve mutluluk veren bir argüman olmasından yanayım. Malum karikatürü ve çizerini kınıyorum. Malum karikatür yüzünden 25 kişiyi ekmeğinden eden yönetimi ayrıca kınıyorum.10 yıldır arka kapağını çizdiğim Gırgır, bugün itibarı ile yayın hayatına son verdi. Ne yöneticisi, ne editörü, ne de o karikatürün çizeri olduğum halde popüler çizeri olduğum için beni tehdit edenlere akıl fikir diliyorum. 10 yıllık yolculuğumda beni okuyan, kıymet veren tüm okuyucularıma sevgiler. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Ben başka mecralarda kırmadan, incitmeden, üzmeden çizmeye devam edicem. Başka mecralarda yeniden karşılaşmak dileğiyle.”

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