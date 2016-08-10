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Kapatılan gazetenin çalışanları işsizlik maaşı da alamıyor

KHK ile kapatılan Manşet Kocaeli gazetesi çalışanları işsizlik maaşı alamıyor

10 Ağustos 2016 20:19

Kocaeli Manşet gazetesi, 27 Temmuz yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile beraberinde 130 yayın organıyla birlikte kapatıldı. Gazetenin kapatılmasıyla işsiz kalan 30 çalışan, gazete mühürlendiği için işten çıkış belgeleri alamadıklarından işsizlik maaşı da alamıyor.

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre,  Manşet Kocaeli’de editörlük yapan Caner Aktan, 27 Temmuz gecesi, KHK ile birlikte polisin gazeteye geldiğini, etrafı çevirip kimseyi içeri almadığını söyledi. Çalışanlara kişisel eşyaları dahi verilmeden gazete arandı ve mühürlendi.

 

Gazete sahibi gözaltında

 

Aynı gece gözaltına alınan gazetenin imtiyaz sahibi Şenol Çiçek de hala gözaltında.

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işsiz kalan gazeteciler ise işsizlik maaşı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurdu anca başvuruları reddedildi.

Aktan, gazete mühürlendiği için işten çıkışlarının yapılmadığını, hala çalışıyor gözüktüklerinden dolayı da işsizlik maaşı alamadıklarını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Meliha Selvi, gazetecilerin bu durumla ilgili olarak Çalışma Bakanlığı’na ve SGK’ya dilekçe yazabileceklerini söyledi.

27 Temmuz’da sadece Kocaeli’nde üç gazete, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli ve Demokrat Gebze gazeteleri kapatılmış, 100 civarında çalışan maaş ve tazminatlarını alamadan işsiz kalmıştı.

KHK ile yayınların kapatılmasına DİSK Basın İş ile Türkiye Gazeteciler Sendikası tepki göstermişti. 

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