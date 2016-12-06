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Kapatılan DİHA'nın muhabiri Elazığ'da gözaltına alındı

KHK ile kapatılan DİHA muhabiri PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındı

06 Aralık 2016 00:42

Elazığ’da Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan DİHA’nın muhabiri gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabiri M.G’nin örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan M.G., bugün TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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