Kapatılan belediyelere seçim fırsatı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), kapatılan 862 belediyeden nüfus sayım sonuçlarına karşı dava açanların yerel seçimlere girmesini öngören kararı imzaya açıldı. Konuya ilişkin kararın imzalarının bugün tamamlanacağı ve yayımlanmak üzere, Resmi Gazete'ye gönderileceği öğrenildi.



YSK, dünkü toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçici birinci maddesinin birinci fıkrasını bazı koşulları taşıyan belediyeler açısından iptali ile bu yasaya dayanılarak çıkarılan İçişleri Bakanlığı genelgesinin Danıştay 8. Dairesi tarafından dava

açılan bir belediye yönünden iptal edilmesi kararlarını değerlendirdi.



Danıştay 8. Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren söz konusu belediyeler için yeniden dava açma süresi başladığı yönündeki kararını dikkate alan YSK, bu durumda olan tüm belediyelerin dava açma hakları bulunduğunu kabul ederek, belediyelerin seçimlere girmelerine karar verdi.



Bu belediyelerle ilgili seçim işlemlerine devam edilecek. Bu belediyelerde başkan aday adayı olmak isteyenlere istifa etmeleri için ek süre tanınacak. Aday adayı olmak isteyenler 31 Aralıka kadar istifalarını verebilecek.

YSK'nın, 5747 sayılı yasa ile kapatılması öngörülen 862 belediyenin nüfus sayım sonuçlarına karşı dava açtıklarına dair belgelerini bir an önce başkanlığa iletmelerini isteyeceği belirtildi.



Seçmen sayısındaki artış iddiaları inceleniyor



YSK, seçmen sayısında son bir yıldaki 6 milyonluk artışa yönelik iddiaları da inceliyor. YSK, seçmen listelerini 25 veya 26 Aralıkta yeniden askıya çıkaracak. Seçmen listeleri, seçim takviminin elverdiği ölçüde en uzun süre askıda kalacak. Vatandaşların ve siyasi partilerin bu sürede yapacağı itirazlar değerlendirilecek. Askı süresinde tüm aksaklıkların giderilerek, en

sağlıklı seçmen kütüğüne ulaşılması hedefleniyor.