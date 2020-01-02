Kapatılan Afşin-Elbistan termik santralinin zararı kamu tarafından karşılanacak iddiası

1 Ocak itibariyle baca filtresi takmayan termik santraller kapatılmaya başlanırken konuyla ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Afşin-Elbistan santralinin kapatılması ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski milletvekili İlhan Cihaner, Bakan Murat Kurum'a sorduğu soruda Afşin-Elbistan termik santralinin zararının kamu tarafından karşılanacağı iddiasını gündeme getirdi.

İlhan Cihaner, Twitter'dan Bakan Kurum'a yönelttiği sorusunda, "Sayın @murat_kurum filtresiz çalıştığı İçin kapatılan Afşin-Elbistan santralinin işletme hakkı devir sözleşmesi gereği, santral kamu tarafından kapatılırsa “kapasite bedeli” (KW saati 16 cent) üzerinden, üretim yapmadan devletten ödeme almaya devam edeceği doğru mudur?" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Termik santrallerin baca filtresi takmasını erteleyen yasayı AKP Meclis’ten geçirirken halkın yoğun tepkileri ardından AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti. Yasanın yürürlüğe girmemesiyle birlikte 1 Ocak itibariyle termik santrallerin baca filtresi takmış olması zorunlu hale gelmişti.

1 Ocak 2020 itibariyle baca filtresi takmayan termik santrallere yaptırımlar gelmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre şimdiye kadar 5 termik santral tamamen, 1’i ise kısmen kapatıldı. Kapatılan termik santrallerden biri de Afşin-Elbistan santrali.