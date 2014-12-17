Kapatılan 17 Aralık dosyasında Zarrab'ın 60 milyon Euro'luk tapesi ortaya çıktı

İran’ın 200 milyar dolarlık petrol parasını kaçırdığı iddiasıyla tutukladığı Babek Zencani ile takipsizlik kararı verilen 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi Reza Zarrab'ın milyonlarca Euro’luk konuşması dinlemeye takıldı.

Takipsizlik kararının ek klasörlerinde yer alan ve mahkeme kararıyla kayda alınan tape kayıtlarında Zarrab ile İran’daki iş ortağı Babek Zencani arasında 9 Ekim 2012’de milyonlarca Euro’luk bir sohbet dikkat çekiyor. Zarrab, tahliye olduktan sonra bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Babek Zencani ile arkadaş ve ortak olmadığını söylemişti. Buna karşın 17 Aralık dosyasına giren yasal dinleme kaydında Zencani, “arkadaşı olmayan” Zarrab’tan “50-60 milyon Avro” borç istiyor.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberi şöyle:

Üzeri örtülen 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının birinci yıldönümünde soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi Zarrab’ın şimdiye dek ortaya çıkmamış tapelerine ulaşıldı. Geçen aylarda Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner tarafından takipsizlikle kapatılan soruşturma dosyasının ek klasörlerindeki tapelere göre 9 Ekim 2012’de Rıza Zarrab ile “Kont” olarak bilinen Babek

Zencani 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kapatılan eski İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 17 Eylül 2012 tarihli kararıyla dinlenen Zarrab’ın Zencani ile 9 Ekim 2012 günü 10.22’de gerçekleşen ve dinlemeye takılan ilk konuşmada Zencani, Zarrab’a, Ritz Carlton Oteli’nde olduğunu söylüyor. Sarraf ise Halkbank’a gittiğini, soruşturmanın diğer şüphelisi Süleyman Aslan ile toplantısı olduğunu belirtiyor.

Aynı gün saat 15.41’de ikili arasında geçen konuşmada ise Zencani bu kez Zarrab’tan 30-40 milyon

Avro’luk borç istiyor. Zencani ödemenin Tahran’da gerçekleşeceğini söylüyor ancak Zarrab bunu kabul etmiyor.

Zarrab, soruşturma kapsamında 74 gün tutuklu kalmış, ardından tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından bir televizyon programında 17 Aralık operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Sarraf, İran’da halen tutuklu bulunan Babek Zencani ile ortaklığının olmadığını söylemişti. Sarraf, İran’ın, yurtdışındaki mal varlığının peşine düştüğü ve Türkiye’deki bağlantılarını itiraf eden Zencani ile sadece 4 dakika görüştüğünü belirtmiş, “Babek Zencani’yle arkadaş da değilim ortak da. İran’da hakkımda tutuklama kararı yok. Dilediğim zaman gidip gelebilirim. Babam şu an orada” diye konuşmuştu.

Heyet gelmişti

İran, nükleer çalışmalar nedeniyle İran’a konan ambargoyu delerek petrol parasını yurtdışına kaçırdığı iddia edilen Babek Zencani’nin yurtdışındaki ilişki ağının tespiti için Türkiye, Malezya ve Tacikistan’a heyet yollamıştı. Heyetin Zencani’nin ve Zarrab’la olan bağına ilişkin belgelere ulaştıkları belirtilmişti.

Öte yandan dosyada yer alan ve 29 Kasım 2012’de Zarrab’ın soruşturmanın şüphelilerinden eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan arasında geçen konuşmada ise Aslan, Rıza Sarraf’a, İran Ulusal Petrol Şirketi’ne ödeme yapılacağını, bunun da sermayesine geçeceğini söylüyor.