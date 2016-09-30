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Kapatılan 12 televizyonun internet sitelerine de erişim engeli

Aralarında IMC TV ve Hayat TV'nin de bulunduğu 12 televizyon OHAL kararnamesi ile kapatılmıştı

30 Eylül 2016 21:56

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 12 televizyonun internet siteleri de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime engellendi.

Aralarında IMC TV ve Hayat TV'nin de bulunduğu 12 televizyon kanalının Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmasının ardından bugün de bu kanalların internet sitelerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi. 

Türksat'tan çıkarılan televizyon kanalları yayınlarını internet üzerinden sürdüreceklerini açıklamıştı. 

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 12 televizyon dışında 11 radyonun da yayınları kesilmişti. 

 

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