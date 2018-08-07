Kapatılacağı iddia edilmişti; 67 yıllık Taksim Küçük Sahne sinema müzesi mi oluyor?

T24

İstanbul Devlet Tiyatroları’na (DT) bağlı Taksim Küçük Sahne’nin kapanacağı iddialarına ilişkin olarak İstanbul Devlet Tiyatroları'ndan açıklama geldi.

T24'e konuşan İstanbul Devlet Tiyatroları Basın ve Halkla İlşkiler Koordinatörü Burçin Açan, sahnenin tadilata gireceğini belirterek, "Sahne bu yıl geniş kapsamlı bir tadilata giriyor. Tadilattan sonra zaman içerisinde ne olacağını göreceğiz" dedi.

198 kişilik kapasiteye sahip sahnenin ‘sinema müzesi’ ya da farklı bir alanda faaliyet vereceği iddia ediliyor.