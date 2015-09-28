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Dünya
Deutsche Welle

'Kapasitemiz sınırlı'

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya’ya akın eden yüzbinlerce sığınmacıya ilişkin beklenmedik açıklıkta sözler sarf etti. Gauck, Almanya'nın sığınmacı kabul etme kapasitesinin sınırlı olduğunu söyledi.

28 Eylül 2015 12:47


Joachim Gauck, pazar günü Mainz kentinde kiliselerin Kültürlerarası Hafta adlı programının açılışında yaptığı konuşmada "İltica hakkı gerçi rakamlarla ölçülemez ancak henüz sınırların nerede olduğu belirlenmemiş olsa da bizim de kabul etme kapasitemiz sınırlı" diye konuştu.

Gauck, Almanları zor günlerin beklediğine dair de uyardı ve süreci "Federal Cumhuriyet’in nadiren üstesinden gelmesi gereken zorlu bir çalışma" diye niteledi. Almanya Cumhurbaşkanı "Hoş olmayan kararların alınması ve can sıkıcı adımların atılması gerekli olabilir" diye konuştu.

Bundan on yıllar önce Almanya’nın da yüzbinlerce insanın kaçtığı bir ülke olduğunu hatırlatan Gauck, savaş ve zulüm olduğu sürece, insanların kaçabileceği ülkelerin de bulunması gerektiğini kaydetti. Gauck, "Almanya her zaman bu ülkelerden biri olarak kalmalı ve kalacak" diye konuştu. Alman Cumhurbaşkanı, yine de yardım etme imkanlarının sınırlı olduğunu belirtti.

"Sorunlar dile getirilmeli"

Gauck "Sorunları dile getirmek ve zorlukları sıralarsak empati duygumuz ve yüreğimiz değişiklik olmaz“ dedi ve gelecekte sığınmacı kabul etme politikalarının nasıl güvence altına alınacağına dair kapsamlı toplumsal tartışma ve analizler gerekli olduğunu ifade etti.

Gelen sığınmacılar arasında radikal kişilerin de bulunabileceğine dair uyarılarda bulunan Gauck, Almanya'da uyum konusunda geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini de kaydetti. Sığınmacılara çok hızlı bir biçimde Almanca kursu verilmesi ve onların dernek ve topluluklara kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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