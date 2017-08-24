Kapari bitkisi geçim kaynağı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde kapari bitkisi gelir kaynağı oldu. Doğada kendiliğinden yetişen kapari bitkisinin kilosu 10 liraya satılıyor.

Evliya Çelebi\'nin \'Seyahatnamesi\'nde \'Gebre\' olarak adlandırdığı ve \'çok faydalı\' dediği kapari bitkisi, Gazipaşa\'nın sahil kesiminden başlayıp 700 rakımdaki bölgelerde doğal ortamda yetişiyor. Bazı çiftçiler zararlı olduğu gerekçesiyle arazilerinden bu bitkiyi sökerken, bazıları kapari sayesinde önemli ekonomik gelir elde ediyor. Toplandıktan sonra tuzlanıp bir kavanoza konulan ve turşusu yapılan kaparinin kilosu 10 liraya, turşusu ise 20 liraya satılıyor. Kapari bitkisinin meyveleri tomurcuk halindeyken değerlendirilmeye başlıyor. Gazipaşa\'da kapari hasadı haziran ayında başlayıp temmuz sonuna kadar sürüyor. Bitkinin tomurcukları, meyvesi ve yaprağından turşu yapılıyor. Kapari ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de kullanılıyor.

\"KİLOSUNU 10 LİRADAN ALIYORUM\"

Doğanca Mahallesi\'nde oturan Tamer Aksoy, kapari bitkisini kendisinin de topladığını, vatandaşın topladığını ise kilosunu 10 liradan alarak turşusunu yapıp 20 liradan bazı iş yerlerine sattığını söyledi. Aksoy, \"Akdeniz\'de yetişen bir bitki. Sıcak ve kurak bölgelerde yetişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen bir bitki\" dedi.

\"SEZONDA 15 BİN LİRA KAZANIYORUM\"

Kaparinin başka bölgelerde bahçesinin kurulduğunu ve gelir kapısı haline getirildiğini vurgulayan Aksoy, \"Bizim bölgede henüz bahçeleşme yok. Bu bitkinin geliri iyi, masrafsız, doğada kendiliğinden yetişen bir bitki. Sezonda 1- 1.5 ton meyve toplayıp turşusunu kurup satıyorum. Turşusuna bir hayli talep var. Herkese toplamasını öneriyorum. Ekonomilerine katkı sağlamalarını ve şifa niyetine kendilerinin de tüketmelerini tavsiye edebilirim. Bitki dikenli olduğu için hasadı biraz zahmetli ama iyi gelir elde edilebilir. Ben de sezonda 15 bin lira kazanıyorum ve geçimimi bu şekilde sağlıyorum\" diye konuştu.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Kapari bitkisinin MS hastalığı başta olmak üzere, kabızlık, idrar sorunları, cinsel gücü artırma, balgam söktürücü, solucan düşürücü, ağrı kesici, romatizma, felç, iskorbüt hastalığı, kan bozuklukları, gut hastalığı, hemoroit, kalça rahatsızlıkları, dalak büyümesi, adet düzenleyici, diş ağrıları ve karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici faydaları olduğu biliniyor.

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