Kapanma döneminde partiye katılmakla suçlanan Boris Johnson, Avam Kamarası'nda soruları yanıtlayacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson bugün Avam Kamarası’nda 2020’nin mayıs ayında, Covid kurallarını ihlal ederek partiye katıldığına dair milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

BBC’de yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2020’nin mayıs ayında, Covid nedeniyle ülkede bir araya gelmeler yasakken Downing Sokağı’nın düzenlediği, 100 kişinin çağırıldığı bir partiye gitmekle suçlanıyor. Johnson şu ana kadar etkinliğe katılıp katılmadığını söylemeyi reddederken bir grup Muhafazakâr Partili milletvekili, Başbakan’ın bu duruşunun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Johnson, Downing Sokağı’ndaki partiye ilişkin bir soruşturma yapılabileceğini söylerken Muhafazakâr Partili Nigel Mills, soruşturmaya gerek olmadığını, Johnson’ın çıkıp katılıp katılmadığını söyleyebileceğini aktardı. Mills, üst düzey bir ismin Covid-19 politikası belirlemekle sorumluyken partiye katılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek “Başbakan bilinçli bir şekilde partiye katıldıysa nasıl kurtulur bilemiyorum” dedi.

İskoçya Muhafazakâr Parti lideri de kuralları ihlal ettiyse Johnson’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer da bu hafta Avam Kamarası’nda Boris Johnson’a sorular soracak.