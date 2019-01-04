T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapanan yolu 'paletli' ambulansla aştılar

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun'un Karadut Mahallesi'nde yaşayan astım hastası Hasan Elbistanlı (75), kar nedeniyle kapanan yolda sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

04 Ocak 2019 23:34

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun\'un Karadut Mahallesi\'nde yaşayan astım hastası Hasan Elbistanlı (75), kar nedeniyle kapanan yolda sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Göksun\'un Karadut Mahallesi\'nin Köyobası Mezrası\'nda yaşayan Hasan Elbistanlı, astım hastalığına bağlı olarak rahatsızlanınca 112 Acil\'den yardım istedi. Yolların karla kapalı olması nedeniyle bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Zorlu bir yolcuğun ardından eve ulaşan ekipler, Hasan Elbistanlı\'yı Elbistan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan Elbistanlı\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞ Göksun Karadut MahallesiHasan ElbistanlıGöksun Karadut Mahallesi Köyobası MezrasıAcilYollarınZorluHasan Elbistanlı Elbistan Devlet HastanesiTedaviyeElbistanlıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24