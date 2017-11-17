Kapanan ticari işletme sayısı Ekim'de yüzde 51.41 arttı

İstanbul, 17 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 51.41 artarken, yeni açılanlardaki artış yüzde 28.25\'te kaldı.

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes\'in dün açıkladığı rapora göre Türkiye\'de, kur ve likidite riskleri devam ederken; şirketlerin ödeme davranışlarındaki bozulmanın da etkisiyle artan şirket iflasları bu yılın 12 bin 800\'e çıkacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde;

- kapanan şirket sayısı yüzde 44.91 arterken, kurulan şirket sayısındaki artış yüzde 37.15

- kapanan kooperatif sayısı yüzde 40.30 artarken, kurulan kooperatif sayısındaki artış da yüzde 20.00\'de kaldı.

Yıllık bazda gelişmeler

TOBB verilerine göre, Ekim ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarındaki artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.33 ve yüzde 30.32 ile aynı düzeylerde gerçekleşti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.39 artarken, kapananlar yüzde 27.20 azaldı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 37.50 artarken, kapananlar yüzde 16.81 azaldı.

10 aylık gelişmeler

Kurulan şirket sayısı yılın ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.55, kurulan kooperatif sayısı yüzde 17.71 ve kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 11.87 arttı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 25.98 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1.38 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 9.10 azaldı.