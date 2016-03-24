Kapanan Radikal'in yayın yönetmeni Cem Erciyes: Medya eksik kalacak

Radikal.com.tr’nin yayın hayatına bu ay sonunda son vereceği açıklandı. Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, karar karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, “Ana medya aslında kültür-sanatı, haklardan ve özgürlüklerden hiç taviz vermeden tavır alan bir gazeteciliği kaybetmiş oluyor, o yüzden de Radikal'siz medyanın eksik bir medya olacağını düşünüyorum” dedi.

Yayın hayatına 1996 yılında günlük gazete olarak başlayan, 2014 yılından bu yana da internet gazetesi olarak devam eden Radikal'in kapanacağı açıklandı. Radikal yazarları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Radikal'in kapanacağını kamuoyuna duyurdu.

Deutsche Welle Türkçe’den Başak Özay’ın haberine göre, Erciyes, “Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok uzun zamandır Radikal'de çalışıyorum, neredeyse başından beri. Burada çok güzel zamanlarımız oldu, çok iyi işlerin yapıldığı bir ekibin bir parçası olduk. Burada büyüdük, çok gençtik, orta yaşımıza geldik. Burası kendimle özdeşleştirdiğim bir yer. O yüzden kapanacak olmasına, artık Radikal'in olmayacak olmasına son derece üzülüyorum” dedi.

“19 yıl önceki Türkiye'de yaşamıyoruz”

Türk medyasında kendine özgü bir yeri olan Radikal, gazetenin yanı sıra Radikal 2 ve Radikal Kitap gibi ekleri ile de geçen yıllar içinde özel bir okur kitlesi kazanmayı başarmıştı. Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes gazetenin ardından sitenin de kapanmasına ilişkin olarak, “Konuyla ilgili açıklamayı grup yönetimi yaptı. Orada da bunun ekonomik bir karar olduğu vurgulanıyor. Bunun sebebini ararken aslında şuna bakmak lazım: Bir sürü şey değişti, 19 yıl önceki Türkiye'de yaşamıyoruz. Pek çoğumuz bu değişimin, yeni Türkiye denen şeyin çok da matah bir şey olmadığını düşünüyoruz belki. Ama bunun dayattığı bir takım koşullar var. Bu koşullardan etkilendiği muhakkak tabii ki, ama bunun en başında ekonomik sebepler geliyor. Radikal kâr eden bir yayın organına dönüşemedi” diye konuştu. Erciyes, Radikal yayınları içinde sadece Radikal Kitap ekinin Hürriyet gazetesi bünyesinde yayın hayatını sürdüreceğini vurguladı.

“Hak ve özgürlüklerden yana tavizsiz tavır”

Radikal'in entelektüel, kültür sınıfı ve kent hayatının olduğu, her tür farklı görüşün kendini ifade edebildiği bir alan olduğunu, bu nedenle de ana medyada farklı bir yerde durduğunu ifade eden Erciyes, “Radikal'in olmadığı bir medya düzeninde bütün bu söylediklerimiz biraz daha eksik olacak. Hiç olmayacak diyemem, çünkü internet aynı zamanda internet çok zengin bir medya varlığına da imkân veriyor. Ama günde 1 milyon kişinin girdiği bir internet sitesinin bu saydığım özelliklere sahip olması sadece Radikal'e has bir durumdu. Ana medya aslında kültür-sanatı, haklardan ve özgürlüklerden hiç taviz vermeden tavır alan bir gazeteciliği kaybetmiş oluyor, o yüzden de Radikal'siz medyanın eksik bir medya olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Yazılara ulaşılabilecek mi?

Öte yandan Radikal'in kapanmasıyla birlikte akla gelen sorulardan biri de sitede yayınlanan binlerce yazının bir arşiv çerçevesinde erişime açık kalıp kalmayacağı. Yazıların halihazırda erişilebilir durumda olduğunu kaydeden Cem Erciyes, “Ben mesela kendi adıma 20 sene sonra tekrar girip Radikal'deki yazılarımı bulabilecek miyim, bundan emin değilim. Daha önce bir takım gazeteler ve dergiler kapandı ve onların internet arşivleri yok oldu, bunu gördük. Şimdilik Radikal'in arşivine ulaşılabilecek. Ama bence internet gazetelerinin, internet dergilerinin dijital arşivlerinin sonsuza kadar saklanabilmesinin bir yolu olması lazım. Ama o yol nedir gerçekten merak ediyorum, problemli bir alan burası” dedi.

Çalışanlara ne olacak?

Radikal.com.tr'nin kapanmasıyla birlikte gazetede düzenli olarak köşe yazıları kaleme alan yazarların yanı sıra gazete çalışanlarına ne olacağı da merak konusu oldu. Cem Erciyes, “Bazı arkadaşlarımız Hürriyet.com.tr'de çalışacaklar. Ama ekibin çoğu da ne yazık ki işsiz kalacak ay başından itibaren, köşe yazarlarımız dâhil olmak üzere söylüyorum” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2015 raporuna göre işsiz gazetecilerin sayısı 7 bini bulmuştu. İşsiz kalan son gazetecilerle birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor.