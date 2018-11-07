Kapanan ANKA Haber Ajansı'nın kurucusu Altan Öymen: Ankara gazeteciliği için üzücü gelişme

Kurulduğu 1972 yılından itibaren aralıksız yayın yapan ve abonelerine haber servis eden ANKA Haber Ajansı, yayın hayatına son verdi. ANKA'nın kurucusu, eski CHP Genel Başkanı ve duayen gazeteci Altan Öymen kapatılan ajans için değerlendirmede bulundu. Öymen, Ankara gazeteciliğinin önemine dikkati çekerek, "Başkent gazeteciliğine daha fazla önem verilmesi gereken zamanda, ANKA'nın kapatılması üzücü" dedi.

Öymen, 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesmiş, yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlenmişti. Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağlamıştı. Öymen o günleri T24'e şu sözlerle anlattı:

"Aralarında Hasan Cemal, Yalçın Küçük, İsmet Çolak, Yazgülü Aldoğan, Örsan Öymen ve daha birçok isimle, zor zamanlarda ANKA'yı kurduk.

O dönem özel olarak haber servis eden ajansların arasına biz de katıldık. Ankara'da kurulmasına rağmen, İstanbul'da ofisi olan, başka şehirlerde de muhabir çalıştıran bir ajans olmuştuk.

Milletvekili olduktan sonra ajanstan ayrıldım. O süreçte ajans, çalışanlarının ortak olduğu bir yapıya dönüştü."

"Üzüldüm..."

Öymen ajansın neden kapatıldığı hakkında bilgisi olmadığını kaydederek, "ANKA'nın her ne sebeple olursa olsun kapatılmasına üzüldüm" diye konuştu.

"ANKA'nın varlığı demokrasi açısından oldukça önemliydi" diyen Öymen, "Bugün seçim sonuçlarını bile tek ajans üzerinden öğreniyoruz. Teklik var. Bu, hem basın özgürlüğü hem de demokrasi açısından sorunlu. Batı'da özel ajanslar var. Bu çeşitlilik, demokrasiyi besliyor. Böyle bir süreçte tarafsız yayın organlarına her zaman ihtiyaç vardır" ifadesini kullandı.

"Ankara gazeteciliğine daha fazla önem verilmeli"

Gazete merkezlerinin İstanbul'da olduğunu ancak Ankara'nın siyasi haberlerin merkezi konumunda bir şehir olduğunu belirten Öymen, "Siyasi haberler gazetecilikte önemli bir noktada. ANKA bu boşluğu kapatan bir ajanstı. Devletin yeniden kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak Ankara gazeteciliğine daha fazla önem vermek gerekiyor" dedi.

Kadrosunda Uğur Mumcu, Fikret Bila, Derya Sazak da yer aldı

Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi kitabında ANKA’yı şu sözlerle anlatmıştı:

ANKA, 1972’de Ankara’da, Altan Öymen tarafından bağımsız bir ajans olarak kuruldu. İlk başlarda Almanya’nın WDR radyosuna haberler veriyor ve Alman DPA ajansıyla da işbirliği yapıyordu. O zaman Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi olan Günaydın da ANKA’nın ilk yerli müşterisi oldu. Ajansın çekirdek kadrosu Müşerref Hekimoğlu, Örsan Öymen, Hasan Cemal ve Sevgi Soysal’dan oluştu. ANKA kısa zamanda saygınlık kazandı ve bütün gazeteler ajanda üye oldular. Ajans daha ilk başlarda bir ekonomik bülten yayınlayarak kamu ve özel sektörden ilgi gördü ve kendini kabul ettirdi.

Ajansın beşinci yılında Altan Öymen CHP’den aday gösterilerek ANKA’dan ayrıldı ve yerini Müşerref Hekimoğlu’na bıraktı. O da ajansı, çalışanların katıldığı bir anonim ortaklığa dönüştürdü. Yönetim Kurulu belirli birimlerde çalışan 6 kişiden oluşuyordu. Sayısız gazeteciye okul olan ajansın kadrosunda yaklaşık 30 kişi çalışıyordu.

ANKA’da görev almış kişiler arasında şunlar vardır: Uluç Gürkan, Uğur Mumcu, Teoman Erel, Füsun Özbilgen, Ergin Konuksever, Ahmet Tan, Yazgülü Aldoğan, Varlık Özmenek, Ahmet Abakay, Gül Önet, Kuvvet Başarır, Oktay Kurtböke, Mustafa Sönmez, Nuri Çolakoğlu, Dinç Tayanç, Fikret Bila, Derya Sazak, Zafer Mutlu, Ayşegül Dora, Ragıp Duran, Metin Aksoy, Murat Çelik... Her biri basında ya da TV’de ad yapmış ünlü gazetecilerdir.

ANKA kuruluşundan beri hiçbir holdinge bağlı olmadan ve abone ücretlerinin dışında hiçbir destek görmeden bağımsızlığını sürdürmüş bir ajanstır.