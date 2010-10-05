-KAPALIÇARŞI'YA "YÖNETİM" GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Sibel Ertürk Kurtoğlu - Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı'nın en büyük sıkıntısının yönetimi olduğunu belirterek, ''Yönetim olmazsa orayı ayakta tutmak mümkün değil. 14 milyon projeye, 140 milyon da restorasyonu için para gerekiyor. Bu kadar parayı harcayıp bir yönetim oluşturmazsınız, anlamı yok. Bunun için bir kanun taslağı hazırladık'' dedi. Demir, yaptığı açıklamada, Fatih'te yenileme alanları içinde yer alan Kapalıçarşı'nın projelerinin yapıldığını, bunun için toplam 14 milyon lira gerektiğini ifade ederek, bunun yarısının İl Özel İdaresi, diğer yarısının da kendilerince karşılanacağını kaydetti. Projeye, çarşının çevresindeki hanların da dahil olduğunu belirten Demir, rölove, restorasyon ve restitüsyon projelerinin, 2011 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını, bu kapsamda Kapalıçarşı'nın çatılarının onarımının sona erdiğini bildirdi. ''Projenin hazırlanması, Kapalıçarşı'nın röntgeninin çekilmesi gibi bir şey'' diyen Demir, çarşının en büyük sıkıntısının yönetimi olduğunu, bugüne kadar sadece bir dernekle yönetildiğini, derneğin kararlarına da kimsenin uymadığını söyledi. Günümüzde her alışveriş merkezinin bir yönetim kadrosu olduğunu ifade eden Demir, ''Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte sırf Kapalıçarşı'nın yönetimi için kanun taslağı hazırladık. Yönetimi olmazsa orayı ayakta tutmak mümkün değil. 14 milyon projeye 140 milyon da restorasyonu için para gerekiyor. Bu kadar parayı harcayıp bir yönetim oluşturmazsınız, anlamı yok. Buranın yönetimini oluşturursak, o zaman karşımızda muhatap alacağımız tüzel kişilik, 3 bin esnafın da zorunlu uyacağı bir erk olacak'' diye konuştu. Yenileme alanlarında yapılan uygulamalar sonrasında kullanım birliğinin sağlanması ve işin sürdürülebilirliğinin temini için gerekli olan yönetim birliğinin kurulması için hazırlanan taslak, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor.