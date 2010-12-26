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Yaşam

KAPALIÇARŞI'NIN 550. YIL KUTLAMALARI İSTANBUL (A.A)

26 Aralık 2010 19:10

-KAPALIÇARŞI'NIN 550. YIL KUTLAMALARI İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Kapalıçarşı'nın kuruluşunun 550. yılı etkinlikleri kapsamında piyanist Tuluyhan Uğurlu, ''Sonsuza kadar İstanbul'' isimli albümünün gala konserini verdi. Kapalıçarşı'da düzenlenen konsere, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda sanatsever katıldı. İstanbul'da ilk kez seslendirilen albüm, Uğurlu'nun 2006 yılında çıkardığı ve 250'nin üzerinde konserde seslendirdiği ''Dünya Başkenti İstanbul'' isimli eserlerinin devamı niteliğinde. Tümü enstrümantal eserlerden oluşan albümde yer ayan eserlerin tamamı Tuluyhan Uğurlu'ya ait.  Konserde, İstanbul'u anlatan görsel bir sunumdan yararlanan Uğurlu, ''İstanbul Seni Çağırıyor'', ''Ayasofya ve Süleymaniye'', ''Lodos ve Poyraz'la Gelen İstanbul Tonları'', ''Altın İmparatorluğu: Kapalıçarşı'', ''Mevsimler Boyu İstanbul'', ''İşgal Günlerinde İstanbul'', ''Atam Dolmabahçe'de'', ''İstanbul Göklere Doğru Yükseliyor'', ''Tarihi Yarımada'da Akşam Vakti'' eserlerini seslendirdi.  Konserde Tuluyhan Uğurlu'ya kavalda Murat Toraman, viyolada Doğukan Çokşeker, yaylı tambur ve elektrogitarda Uğur Varol, kontrabasta Umut Sel, keyboardda Can Özyiğit, vurmalı enstrümanlarda Gürkan Özkan eşlik etti. Basına kapalı olarak devam eden konserin ikinci bölümünde, Fatih Belediyesi Mehter Takımı'nın sahne alacağı belirtildi.   Sadece Nuruosmaniye girişinin kullanıldığı konser öncesi konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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