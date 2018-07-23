Kapalıçarşı'daki tepki çeken Nusr-Et tabelası kaldırıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medyada çok tepki çeken Kapalıçarşı'nın 'Sandal Bedastanı Kapısı'na asılan Nusr-Et lokantasına ait tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle bilinen ve geçtiğimiz mayıs ayında Kapalıçarşı’daki şubesi için ‘Sandal Bedastanı Kapısı’na tabela astıran Nusret Gökçe, bu uygulamasıyla sosyal medyada tepki çekti.

TIKLAYINIZ - Kapalıçarşı'da tarihi kapıya Nusr-Et tabelası

Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini ifade etti.

Coşkun paylaşımında, “Kapalıçarşı’daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz” dedi.