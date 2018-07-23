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Kapalıçarşı'da tarihi kapıya Nusr-Et tabelası

'Sandal Bedastanı Kapısı'na asılan tabela sosyal medyadan tepki çekti

23 Temmuz 2018 16:33

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, İstanbul turizminin en önemli bölgelerinden biri olan Kapalıçarşı’ya da şube açtı. Tarihi Kapalıçarşı'nın 'Sandal Bedastanı Kapısı'na, Nusr-Et lokantasının tabelası asıldı. 

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle gündeme gelen Nusret Gökçe, bu kez tepkilerin hedefi oldu. Kapalıçarşı’daki şubesi için ‘Sandal Bedastanı Kapısı’na tabela astıran Gökçe, bu uygulamasıyla sosyal medyada tepki çekti.

Tepki gösteren tweetlerden bazıları şunlar:

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