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Kapalıçarşı'da tarihi eser operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Fatih Kapalıçarşı'da bir iş yerinin vitrininde tarihi eser satılıyor ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı

24 Ağustos 2017 15:11

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Fatih Kapalıçarşı\'da bir iş yerinin vitrininde tarihi eser satılıyor ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. 
Ekipler, Kapalıçarşı Lütfullah Sokak\'ta bulunan  işyerine baskın yaptı. Polis, 48 yaşındaki dükkan sahibi Y.C.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda Selçuklu figürleri bulunan kap, içi sır kaplı 2 Bizans tabağı, 3 bronz ağırlık, 5 bronz süs iğnesi, bronz heykel, 3 bronz haç, 1 bazalt taşı, 1 amfora, Fenike, Roma ve Bizans dönemlerine ait 51 adet gözyaşı şişesi, çeşitli dönemlere ait 10 bronz sikke olmak üzere toplam 78 parça obje ele geçirildi. 
 
TARİHİ ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ
Ele geçirilen 78 parça tarihi eser incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü\'ne gönderildi. İşyeri  sahibi Y.C. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

(FOTOĞRAF

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