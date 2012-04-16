Kapalıçarşı'da James Bond kazası

James Bond serisinin yeni filmi için Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen çekimler sırasında hızını alamayan motosiklet, 330 yıllık tarihi yapının vitrinine zarar verdi.

Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen çekimler sırasında hızını alamayan motosiklet, 330 yıllık tarihi yapının vitrinine zarar verdi.

Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Kapısı'nda dün akşam gerçekleştirilen aksiyon sahnesinde motosiklet kazası yaşandı. İddialara göre, kapıya kurulan platformun üzerinden hızla Kapalıçarşı'ya giren motosikleti kullanan dublör, çekim için açık tutulan dükkanların önünde bekleyen figüranlara çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada savrulan motosiklet, Aynacılar Sokak üzerindeki 330 yıllık iki katlı ahşap binaya çarptı. Kazada kuyumcu dükkanı olarak kullanılan binanın girişindeki vitrin camları kırıldı. Camların özel yapım kristal olduğu öğrenildi.

Resmi belgelere göre, 330 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan, Osmanlı döneminde saray mensuplarının gelip ürünlere baktığı ve denediği, karakol, muhallebici olarak kullanılan ve 35 yıldır da Chukur Boybeyi adıyla kuyumcu dükkanı olarak faaliyet gösteren binanın sahibi Mete Boybeyi, kazanın kendileri için büyük bir maddi hasara neden olduğunu söyledi.

'Bilseydik tedbir alırdık'

James Bond serisinin son filminin Kapalıçarşı'da çekilmesinin Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli olduğunu kabul ettiklerini ifade eden Boybeyi "Böyle bir filmin çekimleri için Kapalıçarşı'nın mekan olarak seçilmesi tabii ki güzel. Eskiden çarşı temizlenirken, yollar yıkanırken bile bize bilgi veren Kapalıçarşı yönetimi çekimin bu şekilde olacağını bildirmedi. Bilseydik biz de kendimize göre tedbir alırdık. Tehlikeli bir çekim yapıyorlar, tedbir olarak da dükkanımızın önüne sadece halı koymuşlar. Burada çekim yapılacaksa çok iyi şekilde koruma yapılması gerekirdi" dedi.

Maddi zararlarının boyutunu tam olarak bilemediklerini belirten Boybeyi, şunları söyledi: "Burası Anıtlar Kurulu'nun denetimi altında. Onların izni olmadan vitrinimizi dahi değiştiremeyiz. Yazışmalar falan derken uzun bir süre satış da yapamayacağız. Şu ana kadar çekim ekibinden gelip de 'Zararınız nedir?' diye soran olmadı. Polis merkezine suç duyurusunda bulunduk."