Kapalıçarşı'da 6 milyon liralık soygun

T24 - İstanbul’un gözde turistik mekanlarından Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu mağazasına havalandırma boşluğundan giren hırsızlar, 6 milyon lira değerinde altın ve pırlanta çaldı.



Ziynet Kuyumculuk'un sahibi İbrahim Ali Esen, işyerine geldiğinde hırsızlık yapıldığını fark edince polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, havalandırma boşluğunun demir korkuluğu kırılarak işyerine girildiğini tespit etti.

Tezgahta bulunan 6 milyon TL değerindeki altın ve pırlantaların çalındığını belirlendi.

Polisler, güvenlik kamerası ve alarm sistemi bulunmayan kuyumcu mağazasında parmak izi tespit çalışması yaptı.

Kapalıçarşı'daki diğer işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye alındı.

Hırsızlığın meydana geldiği kuyumcunun polis noktasına 30 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Esnaf, Kapalıçarşı'da böyle bir hırsızlığın ilk kez yaşandığını söylediler.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.