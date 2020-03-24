Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı; esnaf kimlik kontrolü ile içeri giriyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınanlar tedbirler kapsamında dün kapatılan Kapalıçarşı'ya esnaflar kimlik kontrolü ile girebiliyor.

Esnaf ve dükkânlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

"Böyle bir sıkıntıyı ilk defa görüyorum"

Bir dükkân çalışanı, “Kimse yok içeride, bomboş” dedi. Esnaf Mehmet Ali Kuru, “İçeride kimse yok. Ben 79 yılından beri buradayım. Türkiye çok sıkıntılar yaşadı ama böyle bir sıkıntıyı ilk defa görüyorum. Tamamen her şey bitmiş” diye konuştu.

Februniye Bektaş “İçeride esnafım, kapatılacağını duydum, biraz hazırlıksız yakalandım. Dükkanıma bakıp geri gideceğim. İçerisi bomboş, herkes doğal olarak korkuyor zaten” diye konuştu. (DHA)