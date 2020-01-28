Kapalıçarşı'da kapanan 200 kuyumcu dükkanı, lokumcu ve kuruyemişçi oldu

Turistlerin uğrak yeri İstanbul’un tarihi alışveriş merkezi Kapalıçarşı’da yüksek kiralar ve satışların düşmesi nedeniyle kuyumcu dükkanları bir bir kapanıyor. Yılda yaklaşık 45 milyon kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı’da son bir yılda 50 kuyumcu dükkanı kapanırken, çarşıda bin olan kuyumcu dükkânı sayısı da dört yılda 800’e geriledi. Esnaf satış yapamamaktan şikâyetçi. Gelen turistler ise artık daha ucuz ürünleri tercih ediyor.

Cumhuriyet’e konuşan Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat, yüksek kira ve altın fiyatlarıyla düşen cirolar nedeniyle dükkanların el değiştirdiğini ifade ederek, son dört yılda 200’e yakın kuyumcu dükkanının kuruyemiş, baharat, lokum satan dükkanlara dönüştüğünü söyledi. Fırat bugün ciddi olumsuzluklar yaşandığını vurgulayarak, "Yerli turiste yönelik planları olan kuyumcular altının yükselmesinden dolayı satışlarını yapamadı. Arap turiste güvenip birçok işyeri gıdaya döndü. Ana caddedeki kuyumcuların üçte biri kapandı. Araplar olmasa lokumcular da kapatır. 2019’da 50 kuyumcu dükkanı kapandı yerine gıda dükkanları açıldı” dedi.

Cumhuriyet'ten Yarkın Sun'un haberine göre Kiraların düşmediğini anlatan Fırat, çarşıdaki toplam 3 bin 500 işyerinden yüzde 80’inin kiracı olduğunu söyledi. Kapalıçarşı’da dört sene önce yaklaşık 1000 kuyumcu olduğunu kaydeden Fırat, bu rakamın bugün 800’e gerilediğini Kapalıçarşı içindeki işyeri karmasının ise 150 halıcı, 75 tekstil, 70 derici, 280 gıda, 2 bin hediyelik dükkânı şeklinde olduğunu aktardı.

"400 bin turist gelirken geçen yıl bu sayı 250 bini geçmedi"

Fırat ayrıca, dövizle kira döneminin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sona ermesine rağmen hâlen dükkanların büyük çoğunluğunun dolar cinsinden kira ödediğini kaydetti. Çarşı esnafının eskiden yerliye, şimdilerde ise turiste bağlı olduğunu aktaran Hasan Fırat, “Cirolar çok düştü, önceden 2 bin dolarlık alışveriş yapan şimdi 200 dolar harcıyor. Yazın Araplar, bu günlerde ise Uzak doğulular geliyor ama alışveriş yapmıyorlar fotoğraf çekip gidiyorlar. Avrupalı turist ise hiç gelmiyor. Dört yıl önce Kapalıçarşı’ya günde 400 bin turist gelirken geçen yıl bu sayı 250 bini geçmedi” dedi.