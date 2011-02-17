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Politika

KAPALI OTURUM TUTANAKLARI YAYIMLANACAK TBMM (A.A)

17 Şubat 2011 02:20

-KAPALI OTURUM TUTANAKLARI YAYIMLANACAK TBMM (A.A) - 16.02.2011 - Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen düzenlemenin görüşmelerindeki 85. maddeye ilişkin kapalı oturum tutanakları yayımlanacak.   TBMM Genel Kurulunda, ÖSYM'yi yeniden yapılandıran yasa teklifinin görüşmeleri sırasında, "Torba Kanun"un 85. maddesine ilişkin kapalı oturum tutanaklarının yayımlanması konusundaki Danışma Kurulu önerisi ele alındı. Bu kapsamda, düzenlemenin "Vergi levhalarının görünebilecek yere asılması" zorunluluğunu kaldıran 85. maddesi görüşüldüğü 3 Şubat'taki kapalı oturum tutanakları ve tutanak özetlerini yayımlanmasını içeren öneri kabul edildi.   TBMM İçtüzüğü'ne göre, kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra yayımlanabiliyor. Kanunun Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi için çalışmalar devam ederken, Kanunlar ve Kararlar Dairesi, 85. maddeyle ilgili sorunu fark etmişti.   Düzenlemenin 85. maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin beşinci fıkrasındaki "...levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar" ibaresi "...levhayı almak zorundadırlar" şeklinde değiştiriliyor.  

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