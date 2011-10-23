-Kapalı oto galeride LPG'li araca yasak ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Ankara Valiliği, oto galerilerinin kapalı kısmında LPG'li araç bulundurulamayacağını bildirdi. Ankara Valiliği tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe kaymakamlıklarına gönderilen genelgede, ikinci el oto galerilerinin kapalı kısmında LPG'li araç bulundurulmasının, halkın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. Genelgede, sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanılan araçların oto galerilerinin kapalı kısımlarından çıkarılması, uyarılara rağmen bu araçları kapalı kısımda bulundurduğu tespit edilen oto galerileri hakkında gerekli işlemlerin ilgili belediyelerce yapılması istendi. Genelgede ayrıca, Ankara'da ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilen 187 ikinci el oto galerisinin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, konunun Ankara Valiliği tarafından yakından izlendiği bildirildi.