'Kapalı madenlerdeki işçilerin maaşlarını CHP, MHP ve HDP birlikte ödesin'

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Soma Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Üyesi Selçuk Özdağ, Soma'daki facianın ardından AFAD başkanlığınca yardım kampanyası yürütüldüğünü hatırlatarak, "Şu anda kampanya kapsamında toplanan paranın 20 milyon lirayı geçtiği bilgisine sahibiz. TOBB da bünyesinde düzenlediği kampanya kapsamında topladığı yaklaşık 16,5 milyon liralık çeki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti" dedi.

Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e yaptığı ziyarette gazetecilere açıklamada bulundu.

Soma'daki facia sonrasında TBMM, devletin tüm kurumları ve hükümetin, bakanların, STK'ların Soma için ciddi çaba harcadığını kaydeden Özdağ, "Yaraları sarmak için gayret gösterildi. Türkiye'nin bütün imkanları seferber edildi" dedi. Facia sonrası kurulan komisyonun çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü bildiren Özdağ, 3 ay sonra tam teşekküllü raporu TBMM'ye sunacaklarını bildirdi.

Faciada hayatını kaybeden 301 maden işçisinden 64'ünün primlerinin yetmediği gerekçesiyle emekli olamadığını ve bunun için TBMM'deki torba tasarı kapsamında bir düzenleme önerdiklerini ifade eden Özdağ, bu sayede 64 işçinin ailesinin emekli maaşı alacağını açıkladı.

Maden işçilerine geçen mayıs ayında işveren tarafından ödenen maaşlarının kesintiye uğradığını, yatırılan maaşlardan çalışmadıkları için 350 liraya varan oranlarda kesinti yapıldığını öğrendiklerine değinen Özdağ, konuyla ilgili Plan Bütçe Komisyonu'nda bir düzenleme yapıldığını, işverenin maaşları öderken devlet kesintisi yapmayacağını ve çalışıyormuş gibi alacaklarını belirtti



'En az 2 maaş asgari ücret'

MHP, CHP ve HDP'li milletvekillerinin komisyona sunduğu dilekçelere ilişkin de açıklama yapan Özdağ, kendilerine 3 ayrı dilekçe sunulduğunu, dilekçelerde maaşların en az 2 bin lira olacağı yönünde işçilere söz verildiği, verilen sözlerin yerine getirilmediği gibi konulara değinildiğini, bu sözlerin kimler tarafından verildiğinin dahi belli olmadığını belirtti. İşçilerin maaşlarına yönelik çalışma yapıldığını hatırlatan Selçuk Özdağ, "Meclisteki torba yasanın içerisine sonradan ilave ettiğimiz düzenleme ile en az maaş 2 asgari ücret olacak. Yani bugün asgari ücret 860 lira, iki katı yaklaşık bin 700 lira olacak" diye konuştu.

Madenci yakınlarına TOKİ'den ev

Ölen madenci yakınlarına TOKİ'den ev verilmesine ilişkin olarak da çalışmaların sürdüğünü bildiren Selçuk Özdağ, bir günde ev yapılmasının mümkün olmadığını, TOKİ, Manisa Valiliği ve Soma Belediye Başkanlığının gerekli çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti. Konutlar için 3 bölgenin seçildiğini ifade eden Özdağ, bu bölgelerde zemin etütlerinin yapıldığını ve uygun görülen alana yapılacak evlerin ölen 301 madencinin yakınlarına teslim edileceğini dile getirdi.

İşverenin şu anda yargılandığını kusuru, suçu olanın cezasız kalmaması gerektiğini belirten Özdağ, "Orada sendika bile işini yapmadıysa gerekli ceza verilsin. Orada hükümetimizi suçlamada kimseyi haklı bulmuyorum" dedi.

Kayyum önerisi

Özdağ, Soma Madencilik AŞ'ye ait Atabacası ve Işıklar maden ocaklarının kapatılarak kayyuma devredilmesi önerisine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Milletvekili arkadaşlarımız maden ocaklarının kapatılmasını, kayyuma devredilmesini istiyorlar. Kime devredilsin? Üniversitelerden, TKİ'ye, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden, STK'lardan oluşan idari ve teknik bir kayyuma devredilsin. Bunun devredilmesi için bir kanun teklifi verilmesi gerekiyor. 'Olur kardeşim, emredersiniz' dememiz mi gerekiyor? Bunların kanun ile olacağını biliyorlar.

Milletvekilleri 'Kayyum heyeti kuruluncaya kadar bu maden ocakları kapalı kalsın. CHP, MHP ve HDP'li milletvekilleri kanun teklifi vereceğiz' demek istiyorlarsa, bununla ilgili kanun teklifini versinler. O zamana kadar madenler kapalı kalsın. Hemen yarın tekliflerini versinler. Bu kayyum kuruluncaya kadar da kapalı olan madenlerdeki işçilerin maaşlarını da CHP, MHP ve HDP birlikte ödesin. Eğer işçileri çok seviyorlarsa, bu kardeşlerimiz için ayrı bir yardım hesap açsın. Ne kadar para bitirdiklerini görmek istiyorum. Böylece CHP'nin MHP'nin ve HDP'nin ne kadar işçi kardeşlerimizi sevdiğini görelim. Bence bu milletvekillerimiz meclisteki tecrübeli milletvekillerine bir danışsınlar. AK Parti'de tecrübeli milletvekili çok."