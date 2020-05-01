Kapalı kokoreç dükkânına 658 TL'lik elektrik faturası

Haber: Yakup Önal

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) kararına rağmen, TREDAŞ’ın Tekirdağ’daki kapalı işyerlerine elektrik faturası göndermesi tepki çekti.



Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı işyerleri arasında yer alan işyerleri arasında bulunan berber, kuaför, kahvehane gibi işletmelere mesaj yoluyla gönderilen faturalar üzerine esnaf soluğu TREDAŞ’da aldı.



Şarköy’de cep telefonlarına gelen yüksek miktarlı faturalar karşısında şaşkına döndüğünü söyleyen esnaf işyeri kapalı olduğunu ifade etti.



Şarköy Belediyesi’ne ait 10 m2’lik küçük bir dükkanda kiracı olarak bulunduğunu ifade eden Necmi Ata, işlerinin en yoğun olduğu dönemde bile en fazla 350 lira fatura geldiğini belirterek, önce 125, daha sonra da 658 liralık iki faturayı görünce şaşkınlığa uğradığını söyledi.

TREDAŞ’ın Şarköy İşletme şefliğinde birçok esnafın tepkisini dile getirmek için kapıda beklediğini söyleyen Ata, "Tedbir kapsamında kapalı olan berber esnaf arkadaşımıza 16 bin TL elektrik faturası gelmişti. Elektrik saatleri okunmadan kıyasen mesaj yoluyla bizlere fatura gönderiliyor. Tepkiler üzerine bize cep telefonumuzla saatlerimizin sayaç görüntülerini fotoğraflayıp getirmemiz söylendi. Düzeltme yapılacağı belirtildi." diye konuştu.