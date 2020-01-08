Kapalı görülen Hande Şeker cinayeti davası için avukatlardan çağrı: Karar kaldırılsın

İzmir’de 1 yıl önce polis Volkan Hicret tarafından öldürülen Hande Buse Şeker’in avukatları ‘genel ahlak’ gerekçesi ile duruşmaya getirilen kapalılık kararının kaldırılmasını istedi.
İzmir’in Alsancak semtinde yaşayan trans kadın Hande Buse Şeker, 9 Ocak 2019’da evine gelen Volkan Hicret isimli polisin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiş, polis Şeker’in arkadaşı Nil’i de yaralamıştı.
Tutuklanan Hicret’in yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 13 Ocak’ta yapılacak.
Hande Buse Şeker’in avukatları, duruşma öncesi açıklama yaparak davadaki kapalılık kararının kaldırılmasını talep etti.
Avukatlar ayrıca herkesi, 9 Ocak saat 20.00 – 21:00 saatleri arasında sosyal medya üzerinden #HandeŞekerİçinAdalet hashtag kampanyasına çağırdı.
Avukatların açıklamasında kapalılık kararının “…iddialar, savunmalar, beyanlar, cinselliğe ilişkin görüntüler, sanığın mesleği göz önüne alınarak genel ahlakın ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hal kapsamında olduğu” gerekçesiyle alındığı belirtildi.
Yapılan açıklama şöyle: