Kapalı cezaevinde olay: 3 mahkûm yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesindeki kapalı cezaevinde kalan 3 mahkum, koğuşları değiştirilmeyince kendilerini jiletle yaraladı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Oltu Kapalı Cezaevi'nde bulunan 3 mahkum, koğuşlarının değiştirilmesi için cezaevi yönetimine başvurdu.
Cezaevinde yer bulunmadığı için koğuşları değiştirilmeyen 3 mahkum, bunun üzerine tıraş bıçaklarıyla kendilerini yaraladı.
Gardiyanların müdahale ettiği söz konusu mahkumların, koğuştaki battaniyeleri de yaktığı belirtildi.
Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mahkumlardan Kazım Temur, durumunun ağır olması nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.