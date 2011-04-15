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Kültür-Sanat

Kapalı Çarşı’yı kim kurtaracak?

ABD’nin prestijli gazetelerinden New York Times, Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek tarihi çarşının acil çözüm bekleyen sorunlarını anlattı...

15 Nisan 2011 03:00

T24 - ABD’nin prestijli gazetelerinden New York Times, Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek tarihi çarşının acil çözüm bekleyen sorunlarını anlattı. 


Susanne Güsten’in kaleme aldığı “İstanbul’un Tarihi Çarşısını Kurtarmak için Entropi ile Savaşmak” başlıklı yazıda Kapalı Çarşı’yı kimin onaracağı tartışmalarının sürdüğünü belirtti. Güsten, Kapalı Çarşı’da kısa sürede çalışmalar başlatılmazsa ‘çürüyerek yıkılacağı’nı söyledi.
Yazıda, binlerce insanın ziyaret ettiği, 25 bin kişinin geçimini sağladığı 550 yıllık Kapalı Çarşı’nın kendi posta ofisi, camisi, polisi ve itfaiye istasyonu ile bir şehri andırdığı anlatıldı.Yazıda, “Bakım ve onarıma gelindiğinde ise bu şehir içindeki şehirde kimse yetkili değil” denildi. Güsten, Fatih Belediye Başkanı’nın onarımı esnafın yapması gerektiğini söylediğini aktardı.

Bu ay İstanbul’da yeniden yağmur yağmaya başladığını belirten Güsten, Kapalı Çarşı esnafı ile yaptığı görüşmeleri aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Zarif kubbeleri destekleyen küflü ve çürümekte olan kolonları işaret eden halı satıcısı Osman Varlı, ‘çok endişeleniyorum’ diyor. Yağmur yağdığında çatıdan akan sular bir nehir gibi kolonlardan süzülüyor. Kolonların fazla dayanmayacağını söyleyen Varlı, ‘tırnağınla duvarı çizsen dökülüyor’ diyerek gösteriyor.”

Akan tavanın en acil problem olduğunu söyleyen Güsten, “Ancak, birçok sorun daha var” diye eklemeyi ihmal etmiyor. Yazıda, 500 watt’lık elektrik sağlanabilen ancak 5 bin watt enerji ihtiyacı olan Kapalı Çarşı’da dükkan sahiplerinin dışarıdan kablo çekmesi sonucu duvarların “kablolardan oluşan sarmaşıklarla kaplandığı” yorumu da yer aldı.
  

Kapalı Çarşı’yı kim kurtaracak?

Kapalı Çarşı’yı anlatan NYT yazarı, “Onarıma gelindiğinde bu şehir içindeki şehirde kimse yetkili değil. Yağmurda çatıdan akan sular bir nehir gibi kolonlardan süzülüyor” diye yazdı.


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